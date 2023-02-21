В пермском ТРЦ пройдут чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы

Состязания пройдут 25 февраля Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» пройдут чемпионаты по поеданию хинкали, тортилий и пиццы. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В ТРЦ „Планета“ 25 февраля все желающие смогут попробовать свои силы в скоростном поедании любимых блюд. Чемпионаты будут проходить в зоне фудкорта на втором этаже», — указано в пресс-релизе.

Первый чемпионат по поеданию хинкали начнется в 14:00. Его будет проводить ресторан «Гамарджоба». В 15:00 соберутся для состязания любители тортилий от кафе Chicken. А в 16:00 чемпионат по поеданию пиццы проведет кафе Gelateria Italia. В каждом соревновании будет два раунда.

Принять участие смогут только взрослые пермяки — от 18 лет. Победители получат подарочные карты ТРЦ «Планета» на 1 000 рублей, а также сертификаты от кафе Gelateria Italia.