Жителей Коми-Пермяцого округа призывают вступать в ЧВК «Вагнера»

В Коми-Пермяцком округе призывают вступать в ЧВК «Вагнера» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Коми-Пермяцком округе Пермского края жителей призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества появились баннеры указанной ЧВК. Об этом URA.RU рассказал сотрудник пермского представительства компании.

«В Кудымкаре на трех жилых домах, а таже на автостанции разместили наши баннеры. Ищем кандидатов», — сказал представитель частной военной компании.

В Пермском крае ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью 2022 года: на центральных улицах города появились билборды. Также ведется набор пермяков, имеющих гражданские специальности: водителей, бульдозеристов, экскаваторщиков.

Баннер устанавливают на фасаде жилого дома Фото: URA.RU