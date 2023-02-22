22 февраля 2023

Жителей Коми-Пермяцого округа призывают вступать в ЧВК «Вагнера»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Коми-Пермяцком округе призывают вступать в ЧВК «Вагнера» Фото:

В Коми-Пермяцком округе Пермского края жителей призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества появились баннеры указанной ЧВК. Об этом URA.RU рассказал сотрудник пермского представительства компании.

«В Кудымкаре на трех жилых домах, а таже на автостанции разместили наши баннеры. Ищем кандидатов», — сказал представитель частной военной компании.

В Пермском крае ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью 2022 года: на центральных улицах города появились билборды. Также ведется набор пермяков, имеющих гражданские специальности: водителей, бульдозеристов, экскаваторщиков.

Баннер устанавливают на фасаде жилого дома
Фото:
Баннер на автостанции Кудымкара
Фото:

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В Коми-Пермяцком округе Пермского края жителей призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества появились баннеры указанной ЧВК. Об этом URA.RU рассказал сотрудник пермского представительства компании. «В Кудымкаре на трех жилых домах, а таже на автостанции разместили наши баннеры. Ищем кандидатов», — сказал представитель частной военной компании. В Пермском крае ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью 2022 года: на центральных улицах города появились билборды. Также ведется набор пермяков, имеющих гражданские специальности: водителей, бульдозеристов, экскаваторщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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