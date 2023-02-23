На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов
В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«На остановке возле ж/д вокзала обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области и пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
На месте работает полиция
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