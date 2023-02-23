В Екатеринбурге возле ж/д вокзала нашли труп мужчины. Фото

24 февраля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На остановке возле ж/д вокзала обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области и пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. На месте работает полиция Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На остановке возле ж/д вокзала обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области и пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.