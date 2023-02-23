23 февраля 2023

В Екатеринбурге возле ж/д вокзала нашли труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, патруль полиции
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Фото:

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На остановке возле ж/д вокзала обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области и пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

На месте работает полиция
Фото:

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В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «На остановке возле ж/д вокзала обнаружили труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области и пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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