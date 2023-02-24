Синоптики прогнозируют в ХМАО метели и температурные скачки

25 февраля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Жителей ХМАО ждут метели и перепады температуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшие дни в ХМАО ожидаются метели и перепады температуры. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра округа. Согласно прогнозу, в воскресенье, 26 февраля, ожидается облачная и снежная погода. Температура воздуха днем от -6 до -16 градусов, ночью -17 -22, при прояснениях до -29. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Синоптики прогнозируют изморозь. В начале рабочей недели ожидаются метели и снегопад, возможен мокрый снег. Ветер переменных направлений 7-14 м/с. Днем потеплеет до -4 -9, в юго-западной части округа до +2, ночью температура опустится до -14 -19. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Нижневартовске 26—28 февраля ожидается от -3 до -11 градусов днем, до -16 в ночные часы. Ветер 7-11 м/с, снег. В Сургуте в эти дни также будет снежная и ветреная погода, днем до -5 -10, ночью до -12 -17 градусов. В Ханты-Мансийске ночами похолодает до -21, днем потеплеет до -7. Ранее в ХМАО прогнозировали потепление до 0 градусов. В Нижневартовске из-за снегопада закрыли катки, а водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах.

В ближайшие дни в ХМАО ожидаются метели и перепады температуры. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра округа. Согласно прогнозу, в воскресенье, 26 февраля, ожидается облачная и снежная погода. Температура воздуха днем от -6 до -16 градусов, ночью -17 -22, при прояснениях до -29. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Синоптики прогнозируют изморозь. В начале рабочей недели ожидаются метели и снегопад, возможен мокрый снег. Ветер переменных направлений 7-14 м/с. Днем потеплеет до -4 -9, в юго-западной части округа до +2, ночью температура опустится до -14 -19. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Нижневартовске 26—28 февраля ожидается от -3 до -11 градусов днем, до -16 в ночные часы. Ветер 7-11 м/с, снег. В Сургуте в эти дни также будет снежная и ветреная погода, днем до -5 -10, ночью до -12 -17 градусов. В Ханты-Мансийске ночами похолодает до -21, днем потеплеет до -7. Ранее в ХМАО прогнозировали потепление до 0 градусов. В Нижневартовске из-за снегопада закрыли катки, а водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах.