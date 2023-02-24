Синоптики прогнозируют в ХМАО метели и температурные скачки

В ближайшие дни в ХМАО ожидаются метели и перепады температуры. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра округа.
Согласно прогнозу, в воскресенье, 26 февраля, ожидается облачная и снежная погода. Температура воздуха днем от -6 до -16 градусов, ночью -17 -22, при прояснениях до -29. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Синоптики прогнозируют изморозь.
В начале рабочей недели ожидаются метели и снегопад, возможен мокрый снег. Ветер переменных направлений 7-14 м/с. Днем потеплеет до -4 -9, в юго-западной части округа до +2, ночью температура опустится до -14 -19.
По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Нижневартовске 26—28 февраля ожидается от -3 до -11 градусов днем, до -16 в ночные часы. Ветер 7-11 м/с, снег. В Сургуте в эти дни также будет снежная и ветреная погода, днем до -5 -10, ночью до -12 -17 градусов. В Ханты-Мансийске ночами похолодает до -21, днем потеплеет до -7.
Ранее в ХМАО прогнозировали потепление до 0 градусов. В Нижневартовске из-за снегопада закрыли катки, а водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах.
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