В городе ХМАО закрыли катки из-за снегопада

Катание возможно после очистки льда от снега Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) Дирекция спортивных сооружений выпустила предупреждение, что из-за обильного снегопада городские катки будут открываться по мере очистки льда от снега. Соответсвующая запись размещена в официальном telegram-канале организации.

«Внимание! В связи с обильным снегопадом и образованием большого количества снежных масс на льду, катки будут открываться по мере их очистки от снега», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 23 февраля на большей части территории ХМАО ожидается снег различной интенсивности, местами метель. В Нижневартовске 23 февраля ожидается потепление до +2 градусов, в четверг и пятницу будет идти мокрый снег, в субботу и воскресенье также придет похолодание до -14 градусов. Ветер с порывами до 15 м/с.