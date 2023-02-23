23 февраля 2023
22 февраля 2023

В ХМАО автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО автомобилистов и пешеходов предупредили об ухудшении дорожной обстановки Фото:

На дорогах ХМАО сложилась неблагоприятная обстановка из-за погодных условий, участников движения призывают соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает ГИБДД по ХМАО.

«Снег и порывистый ветер, на дороге ограничена видимость, такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, выбирайте безопасную скорость движения, при проезде пешеходных переходов снижайте скорость и пропускайте пешеходов», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Нижневартовского района в социальной сети «ВКонтакте».

Пешеходов также просят не терять бдительности. Переходить улицу только в установленных местах, перед этим удостовериться в полной остановке автотранспорта.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО пришло потепление. Из-за перепадов температуры на дорогах возможна гололедица.

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На дорогах ХМАО сложилась неблагоприятная обстановка из-за погодных условий, участников движения призывают соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает ГИБДД по ХМАО. «Снег и порывистый ветер, на дороге ограничена видимость, такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, выбирайте безопасную скорость движения, при проезде пешеходных переходов снижайте скорость и пропускайте пешеходов», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Нижневартовского района в социальной сети «ВКонтакте». Пешеходов также просят не терять бдительности. Переходить улицу только в установленных местах, перед этим удостовериться в полной остановке автотранспорта. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО пришло потепление. Из-за перепадов температуры на дорогах возможна гололедица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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