24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Перми семимесячной девочке требуется пересадка печени

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи могут спасти ребенка, но маме нужно пройти обследование Фото:

В Перми фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на помощь семье семимесячной Теоны. Девочка страдает серьезным заболеванием, и ей требуется пересадка печени. Донором может стать мама Виктория, но ей нужно пройти обследование в Москве.

«Виктории необходимо как можно скорее улететь в Москву, чтобы пройти полное обследование. Но у нее нет возможности самостоятельно оплатить перелет и проживание неподалеку от федерального медицинского центра», — говорится на сайте фонда.

У маленькой Теоны врожденный порок развития желчевыводящих путей и цирроз печени. Чтобы помочь ей, пожертвование можно сделать на сайте фонда «Дедморозим».

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В Перми фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на помощь семье семимесячной Теоны. Девочка страдает серьезным заболеванием, и ей требуется пересадка печени. Донором может стать мама Виктория, но ей нужно пройти обследование в Москве. «Виктории необходимо как можно скорее улететь в Москву, чтобы пройти полное обследование. Но у нее нет возможности самостоятельно оплатить перелет и проживание неподалеку от федерального медицинского центра», — говорится на сайте фонда. У маленькой Теоны врожденный порок развития желчевыводящих путей и цирроз печени. Чтобы помочь ей, пожертвование можно сделать на сайте фонда «Дедморозим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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