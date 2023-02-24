В Перми семимесячной девочке требуется пересадка печени

25 февраля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Врачи могут спасти ребенка, но маме нужно пройти обследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на помощь семье семимесячной Теоны. Девочка страдает серьезным заболеванием, и ей требуется пересадка печени. Донором может стать мама Виктория, но ей нужно пройти обследование в Москве. «Виктории необходимо как можно скорее улететь в Москву, чтобы пройти полное обследование. Но у нее нет возможности самостоятельно оплатить перелет и проживание неподалеку от федерального медицинского центра», — говорится на сайте фонда. У маленькой Теоны врожденный порок развития желчевыводящих путей и цирроз печени. Чтобы помочь ей, пожертвование можно сделать на сайте фонда «Дедморозим».

В Перми фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на помощь семье семимесячной Теоны. Девочка страдает серьезным заболеванием, и ей требуется пересадка печени. Донором может стать мама Виктория, но ей нужно пройти обследование в Москве. «Виктории необходимо как можно скорее улететь в Москву, чтобы пройти полное обследование. Но у нее нет возможности самостоятельно оплатить перелет и проживание неподалеку от федерального медицинского центра», — говорится на сайте фонда. У маленькой Теоны врожденный порок развития желчевыводящих путей и цирроз печени. Чтобы помочь ей, пожертвование можно сделать на сайте фонда «Дедморозим».