В Перми семимесячной девочке требуется пересадка печени

Врачи могут спасти ребенка, но маме нужно пройти обследование
В Перми фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на помощь семье семимесячной Теоны. Девочка страдает серьезным заболеванием, и ей требуется пересадка печени. Донором может стать мама Виктория, но ей нужно пройти обследование в Москве.
«Виктории необходимо как можно скорее улететь в Москву, чтобы пройти полное обследование. Но у нее нет возможности самостоятельно оплатить перелет и проживание неподалеку от федерального медицинского центра», — говорится на сайте фонда.
У маленькой Теоны врожденный порок развития желчевыводящих путей и цирроз печени. Чтобы помочь ей, пожертвование можно сделать на сайте фонда «Дедморозим».
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