Пермский эпидемиолог прогнозирует рост заболеваемости из-за смертельно опасной инфекции

Пермский эпидемиолог Фельдблюм прогнозирует рост заболеваемости из-за менингококковой инфекции

27 февраля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Ирина Фельдблюм считает, что отечественная вакцина от менингококковой инфекции устарела Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми, так же как и по всей России, ожидается рост заболеваемости, которую вызывает менингококковая инфекция, говорит завкафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм. При этом, по ее словам, отечественная вакцина уже устарела. «Мы ждем роста заболеваемости менингококковой инфекции, это тяжелое заболевание с высокой догоспитальной летальностью. Штаммовый состав отечественной вакцины уже устарел», — приводятся слова Фельдблюм на странице Пермского медуниверситета в соцсети «ВКонтакте». В ПГМУ в этом году пройдут клинические испытания по оценке безопасности и эффективности новой пятивалентной вакцины от менингококковой инфекции. По словам Фельблюм, она содержит пять штаммов, которые циркулируют во всем мире. Результаты исследования станут известны в начале 2024 года.

В Перми, так же как и по всей России, ожидается рост заболеваемости, которую вызывает менингококковая инфекция, говорит завкафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм. При этом, по ее словам, отечественная вакцина уже устарела. «Мы ждем роста заболеваемости менингококковой инфекции, это тяжелое заболевание с высокой догоспитальной летальностью. Штаммовый состав отечественной вакцины уже устарел», — приводятся слова Фельдблюм на странице Пермского медуниверситета в соцсети «ВКонтакте». В ПГМУ в этом году пройдут клинические испытания по оценке безопасности и эффективности новой пятивалентной вакцины от менингококковой инфекции. По словам Фельблюм, она содержит пять штаммов, которые циркулируют во всем мире. Результаты исследования станут известны в начале 2024 года.