В России начали по-новому назначать выплаты из маткапитала

27 февраля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Материнский капитал начали получать как выплату 20 тысяч семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России изменили правила начисления выплат материнского капитала, теперь семьи могут получать его как ежемесячную выплату. Об этом сообщили в социальном фонде РФ. «Порядка 20 тыс. семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Из них больше 200 семей оформили две и более выплаты на каждого ребенка до трех лет, включая первенца», — сообщили в социальном фонде РФ . Семьи, имеющие несколько детей до трех лет, могут оформить еще одну выплату. Для этого доход должен не превышать двух прожиточных минимумов, заявление подается на каждого ребенка отдельно. Размер выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в зависимости от региона. В среднем по стране он составляет 13,9 тысячи рублей в месяц. Максимальный размер в Чукотке — 34,8 тысячи рублей, минимальный в Белгородской области — 11,7 тысячи рублей, передает Life . Раньше семьи могли получать маткапитал как выплату только при появлении второго ребенка, передает РАПСИ. При этом родителям начисляли только одну выплату, даже если было несколько детей до трех лет. Возможность получать маткапитал как выплату появилась после введения единого пособия для семей с детьми. При этом можно получать и выплату и пособие одновременно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России изменили правила начисления выплат материнского капитала, теперь семьи могут получать его как ежемесячную выплату. Об этом сообщили в социальном фонде РФ. «Порядка 20 тыс. семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Из них больше 200 семей оформили две и более выплаты на каждого ребенка до трех лет, включая первенца», — сообщили в социальном фонде РФ. Семьи, имеющие несколько детей до трех лет, могут оформить еще одну выплату. Для этого доход должен не превышать двух прожиточных минимумов, заявление подается на каждого ребенка отдельно. Размер выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в зависимости от региона. В среднем по стране он составляет 13,9 тысячи рублей в месяц. Максимальный размер в Чукотке — 34,8 тысячи рублей, минимальный в Белгородской области — 11,7 тысячи рублей, передает Life. Раньше семьи могли получать маткапитал как выплату только при появлении второго ребенка, передает РАПСИ. При этом родителям начисляли только одну выплату, даже если было несколько детей до трех лет. Возможность получать маткапитал как выплату появилась после введения единого пособия для семей с детьми. При этом можно получать и выплату и пособие одновременно.