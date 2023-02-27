В общежитии челябинского медвуза нашли труп студента

Труп студента обнаружил его сосед по комнате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В общежитии Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске нашли труп одного из студентов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о трупе сообщил комендант общежития.

«Сосед погибшего по комнате сообщил о трупе коменданту, а тот уже правоохранителям. На теле студента не выявлено признаков насильственной смерти. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, студент учился на пятом курсе. У него имелось хроническое заболевание. Его обострение могло послужить причиной смерти.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.