27 февраля 2023

В общежитии челябинского медвуза нашли труп студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, кровать, общежитие
Труп студента обнаружил его сосед по комнате Фото:

В общежитии Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске нашли труп одного из студентов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о трупе сообщил комендант общежития.

«Сосед погибшего по комнате сообщил о трупе коменданту, а тот уже правоохранителям. На теле студента не выявлено признаков насильственной смерти. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, студент учился на пятом курсе. У него имелось хроническое заболевание. Его обострение могло послужить причиной смерти.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В общежитии Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске нашли труп одного из студентов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о трупе сообщил комендант общежития. «Сосед погибшего по комнате сообщил о трупе коменданту, а тот уже правоохранителям. На теле студента не выявлено признаков насильственной смерти. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, студент учился на пятом курсе. У него имелось хроническое заболевание. Его обострение могло послужить причиной смерти. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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