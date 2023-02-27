В общежитии челябинского медвуза нашли труп студента

В общежитии Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске нашли труп одного из студентов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, о трупе сообщил комендант общежития.
«Сосед погибшего по комнате сообщил о трупе коменданту, а тот уже правоохранителям. На теле студента не выявлено признаков насильственной смерти. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, студент учился на пятом курсе. У него имелось хроническое заболевание. Его обострение могло послужить причиной смерти.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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