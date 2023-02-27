27 февраля 2023

Бывшая замглавы пермского фонда капремонта устроилась в краевой УКС

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На новую должность экс-чиновница назначена 20 февраля Фото:

Заместителем генерального директора краевого УКСа назначена экс-чиновница из фонда капитального ремонта Наталья Киселева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

«Наталья Киселева назначена на заместителем генерального директора Управления капитального строительства Пермского края 20 февраля», — сообщили изданию в краевом министерстве строительства. На новой должности Киселева будет курировать реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало о том, что руководителем управления капитального строительства Пермского края был назначен бывший топ-менеджер ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин. Он приступил к своим обязанностям 1 февраля.

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Заместителем генерального директора краевого УКСа назначена экс-чиновница из фонда капитального ремонта Наталья Киселева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. «Наталья Киселева назначена на заместителем генерального директора Управления капитального строительства Пермского края 20 февраля», — сообщили изданию в краевом министерстве строительства. На новой должности Киселева будет курировать реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало о том, что руководителем управления капитального строительства Пермского края был назначен бывший топ-менеджер ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин. Он приступил к своим обязанностям 1 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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