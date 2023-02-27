Бывшая замглавы пермского фонда капремонта устроилась в краевой УКС

Заместителем генерального директора краевого УКСа назначена экс-чиновница из фонда капитального ремонта Наталья Киселева. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
«Наталья Киселева назначена на заместителем генерального директора Управления капитального строительства Пермского края 20 февраля», — сообщили изданию в краевом министерстве строительства. На новой должности Киселева будет курировать реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.
Ранее URA.RU сообщало о том, что руководителем управления капитального строительства Пермского края был назначен бывший топ-менеджер ООО «Лукойл-Пермь» Антон Плаксин. Он приступил к своим обязанностям 1 февраля.
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