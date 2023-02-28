Екатеринбургский бизнесмен, обвиненный в заказном убийстве коллеги, заболел перед судом

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Алексей Зубакин был расстрелян у своего подъезда в 2000 году Фото:

Предприниматель Дмитрий Дейч, которого обвинили в заказе убийства бизнес-партнера Алексея Зубакина, не явился в суд, сославшись на проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями процесса.

«Дейч не приехал в суд из-за проблем со здоровьем. Говорит, заболевание серьезное, поэтому неизвестно, когда процесс фактически возобновится», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу Кировского районного суда Екатеринбурга. Там пообещали уточнить информацию.

Зубакин был расстрелян у своего подъезда в 2000 году. Следователи считают, что его убийство заказал Дейч, поручивший дело авторитету Михаилу Клоку, который, предположительно, нанял киллера. Сам Клок на суде во всем сознался и пообещал сотрудничать со следствием

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Предприниматель Дмитрий Дейч, которого обвинили в заказе убийства бизнес-партнера Алексея Зубакина, не явился в суд, сославшись на проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями процесса. «Дейч не приехал в суд из-за проблем со здоровьем. Говорит, заболевание серьезное, поэтому неизвестно, когда процесс фактически возобновится», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу Кировского районного суда Екатеринбурга. Там пообещали уточнить информацию. Зубакин был расстрелян у своего подъезда в 2000 году. Следователи считают, что его убийство заказал Дейч, поручивший дело авторитету Михаилу Клоку, который, предположительно, нанял киллера. Сам Клок на суде во всем сознался и пообещал сотрудничать со следствием
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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