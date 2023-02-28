В пермский Арбитражный суд набирают сотрудников без опыта и конкурса

01 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Судьям срочно требуются секретари заседаний Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края объявил о срочном наборе секретарей судебных заседаний. Из сообщения следует, что конкурсного отбора кандидатов не будет, также не важен опыт работы будущего секретаря. «В Арбитражный суд Пермского края срочно требуются секретари судебного заседания. Требования к стажу и опыту работы не установлены. Назначение на должность осуществляется без конкурса», — сообщается в telegram-канале суда. Секретарь судебного заседания кроме прочего ведет протокол процесса, оформляет дела, знакомит участников процесса с материалами, занимается приемом, подготовкой и рассылкой информации. Ранее в суде отмечали, что нагрузка на систему растет с каждым годом. Так, если в 2021 году один судья в среднем в месяц рассматривал 109 дел и заявлений, то в 2022 — 134.

Арбитражный суд Пермского края объявил о срочном наборе секретарей судебных заседаний. Из сообщения следует, что конкурсного отбора кандидатов не будет, также не важен опыт работы будущего секретаря. «В Арбитражный суд Пермского края срочно требуются секретари судебного заседания. Требования к стажу и опыту работы не установлены. Назначение на должность осуществляется без конкурса», — сообщается в telegram-канале суда. Секретарь судебного заседания кроме прочего ведет протокол процесса, оформляет дела, знакомит участников процесса с материалами, занимается приемом, подготовкой и рассылкой информации. Ранее в суде отмечали, что нагрузка на систему растет с каждым годом. Так, если в 2021 году один судья в среднем в месяц рассматривал 109 дел и заявлений, то в 2022 — 134.