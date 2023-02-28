В пермские ТЦ после эвакуации начали пускать посетителей

Ранее ТЦ эвакуировали из-за угрозы минирования
В ТЦ «Колизей Синема» и «Колизей Атриум» в Перми запускают рабочих и посетителей, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее торговые центры эвакуировали из-за анонимных сообщений о взрывчатке.
«В „Колизей Синема“ и „Атриум“ всех запустили. Кинолог ничего не нашел», — сообщает корреспондент.
Днем 1 марта стало известно об эвакуации ТЦ. Причиной этого послужили анонимные сообщения о взрывных устройствах. К зданиям подъезжали кареты скорой помощи и полиция.
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