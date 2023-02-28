28 февраля 2023

В пермские ТЦ после эвакуации начали пускать посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды зимнего города. Пермь, ТРЦ Колизей
Ранее ТЦ эвакуировали из-за угрозы минирования Фото:

В ТЦ «Колизей Синема» и «Колизей Атриум» в Перми запускают рабочих и посетителей, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее торговые центры эвакуировали из-за анонимных сообщений о взрывчатке.

«В „Колизей Синема“ и „Атриум“ всех запустили. Кинолог ничего не нашел», — сообщает корреспондент.

Днем 1 марта стало известно об эвакуации ТЦ. Причиной этого послужили анонимные сообщения о взрывных устройствах. К зданиям подъезжали кареты скорой помощи и полиция.

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В ТЦ «Колизей Синема» и «Колизей Атриум» в Перми запускают рабочих и посетителей, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее торговые центры эвакуировали из-за анонимных сообщений о взрывчатке. «В „Колизей Синема“ и „Атриум“ всех запустили. Кинолог ничего не нашел», — сообщает корреспондент. Днем 1 марта стало известно об эвакуации ТЦ. Причиной этого послужили анонимные сообщения о взрывных устройствах. К зданиям подъезжали кареты скорой помощи и полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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