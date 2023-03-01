01 марта 2023

Болезнь не помогла бывшему участнику «Дома-2» из Челябинска выйти из СИЗО

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Мера пресечения блогер Альфреду Джавадову в суде центрального района. Челябинск, блогер, клетка, арест, джавадов альфред
Суду не хватило оснований для смягчения меры пресечения Альфреду Джавадову Фото:

Челябинский областной суд 2 марта отклонил просьбу адвоката бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова о смягчении меры пресечения своему клиенту. В качестве оснований защита указывала на наличие заболевания у обвиняемого и частичное признание вины.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Блогер пробудет под стражей до 17 апреля», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что во время заседания адвокат Джавадова указывал суду на наличие у Джавадова заболевания, которое препятствует ему содержаться под стражей. Также, по мнению адвоката, частичное признание вины блогером должно стать гарантией его освобождения из-под стражи.

Джавадова задержали в середине декабря 2022 года. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям. По версии следствия, он совершил несколько хулиганских выходок в кафе и ресторанах города. В одном из заведений он брызнул посетителю в лицо из перцового баллончика.

В Центральном районом суде при избрании меры пресечения скандальный блогер не признал вину, и обвинил заведения городского общепита в несоответствии требованиям. При этом он хвастался связами с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Однако представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг все слова блогера, и назвал его обычным мошенником.

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Челябинский областной суд 2 марта отклонил просьбу адвоката бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова о смягчении меры пресечения своему клиенту. В качестве оснований защита указывала на наличие заболевания у обвиняемого и частичное признание вины. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Блогер пробудет под стражей до 17 апреля», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что во время заседания адвокат Джавадова указывал суду на наличие у Джавадова заболевания, которое препятствует ему содержаться под стражей. Также, по мнению адвоката, частичное признание вины блогером должно стать гарантией его освобождения из-под стражи. Джавадова задержали в середине декабря 2022 года. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям. По версии следствия, он совершил несколько хулиганских выходок в кафе и ресторанах города. В одном из заведений он брызнул посетителю в лицо из перцового баллончика. В Центральном районом суде при избрании меры пресечения скандальный блогер не признал вину, и обвинил заведения городского общепита в несоответствии требованиям. При этом он хвастался связами с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Однако представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг все слова блогера, и назвал его обычным мошенником.
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