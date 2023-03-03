Семь пропавших участников СВО из Свердловской области найдены живыми в плену

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Военнослужащие внесены в список на обмен пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семь участников спецоперации из Свердловской области, ранее числившиеся пропавшими без вести, были найдены живыми. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в своем telegram-канале.

«На днях рассказывал о пропавших без вести участников СВО из нескольких уральских регионов, чьи родственники обращались ко мне за помощью в их розыске. Неизвестно было: живы парни или нет. Сейчас пришла информация по семерым. Живы! В плену. Внесены в список на обмен», — пишет в своем telegram-канале Максим Иванов.

Родным военнослужащих информация передана. «Детали, фамилии пока не раскрываю, важно сохранить конфиденциальность. Подробности только после того, как парни вернутся домой», — сказал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что благодаря обмену военнопленными, которое состоялось 16 февраля, на родину удалось вернуть жителя Тавды и Краснотурьинска. Также сейчас Россия пытается вернуть из украинского плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга.

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Семь участников спецоперации из Свердловской области, ранее числившиеся пропавшими без вести, были найдены живыми. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в своем telegram-канале. «На днях рассказывал о пропавших без вести участников СВО из нескольких уральских регионов, чьи родственники обращались ко мне за помощью в их розыске. Неизвестно было: живы парни или нет. Сейчас пришла информация по семерым. Живы! В плену. Внесены в список на обмен», — пишет в своем telegram-канале Максим Иванов. Родным военнослужащих информация передана. «Детали, фамилии пока не раскрываю, важно сохранить конфиденциальность. Подробности только после того, как парни вернутся домой», — сказал депутат. Ранее URA.RU сообщало, что благодаря обмену военнопленными, которое состоялось 16 февраля, на родину удалось вернуть жителя Тавды и Краснотурьинска. Также сейчас Россия пытается вернуть из украинского плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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