Депутат Госдумы подключился к возврату пленных свердловчан

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Сейчас есть еще двое свердловчан, которые пока находятся в плесу у ВСУ Фото:

Благодаря обмену военнопленными, которое состоялось 16 февраля, на родину удалось вернуть жителя Тавды и Краснотурьинска (Свердловская область). Также сейчас Россия пытается вернуть из украинского плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своих социальных сетях.

«На Родину вернулся 101 боец. Среди них — Станислав Р. из Тавды, судьбой которого занимался по просьбе его матери. Вообще отмечу, что это особо счастливая история», — заметил Иванов. Мужчина вскоре отправится домой, где в семье у него ожидается пополнение — родится брат.

По словам депутата, он продолжает заниматься военнопленными, на очереди — военнослужащие из Талицы и Екатеринбурга, находящиеся в плену ВСУ. «Их родственники тоже вышли на меня, взаимодействуем. По екатеринбуржцу ситуация особенно сложная. По украинским источникам он в плену. Но подробностей нет. Включили его в списки на обмен», — добавил Иванов.

Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова сообщила, что троих жителей Свердловской области 16 февраля вернули домой из украинского плена. Всего в Россию вернули 101 военнослужащего. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. СВО является вынужденной мерой, направленной на защиту мирного населения Донбасса.

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Благодаря обмену военнопленными, которое состоялось 16 февраля, на родину удалось вернуть жителя Тавды и Краснотурьинска (Свердловская область). Также сейчас Россия пытается вернуть из украинского плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своих социальных сетях. «На Родину вернулся 101 боец. Среди них — Станислав Р. из Тавды, судьбой которого занимался по просьбе его матери. Вообще отмечу, что это особо счастливая история», — заметил Иванов. Мужчина вскоре отправится домой, где в семье у него ожидается пополнение — родится брат. По словам депутата, он продолжает заниматься военнопленными, на очереди — военнослужащие из Талицы и Екатеринбурга, находящиеся в плену ВСУ. «Их родственники тоже вышли на меня, взаимодействуем. По екатеринбуржцу ситуация особенно сложная. По украинским источникам он в плену. Но подробностей нет. Включили его в списки на обмен», — добавил Иванов. Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова сообщила, что троих жителей Свердловской области 16 февраля вернули домой из украинского плена. Всего в Россию вернули 101 военнослужащего. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. СВО является вынужденной мерой, направленной на защиту мирного населения Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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