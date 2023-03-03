03 марта 2023

Челябинский губернатор записал видео с чемпионом по фристайлу

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Всемирный День снега и тренировка спортсменов по фристайлу. Челябинск, спорт, фристайл, горные лыжи
Победителем Кубка Евразии по фристайлу стал Игорь Омелин Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеозапись, на которой поздравляет победителя Кубка Евразии по фристайлу Игоря Омелина. Чемпионат прошел в субботу в горнолыжном центре под Миассом.

«На „Солнечной долине“ сегодня прошел Кубок Евразии по фристайлу. Для Челябинской области это событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу!» — сообщил Алексей Текслер.

Он поблагодарил спортсмена и болельщиков, которые пришли его поддержать. Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» прошел в «Солнечной долине» впервые.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеозапись, на которой поздравляет победителя Кубка Евразии по фристайлу Игоря Омелина. Чемпионат прошел в субботу в горнолыжном центре под Миассом. «На „Солнечной долине“ сегодня прошел Кубок Евразии по фристайлу. Для Челябинской области это событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу!» — сообщил Алексей Текслер. Он поблагодарил спортсмена и болельщиков, которые пришли его поддержать. Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» прошел в «Солнечной долине» впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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