Челябинский губернатор записал видео с чемпионом по фристайлу

04 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Победителем Кубка Евразии по фристайлу стал Игорь Омелин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеозапись, на которой поздравляет победителя Кубка Евразии по фристайлу Игоря Омелина. Чемпионат прошел в субботу в горнолыжном центре под Миассом. «На „Солнечной долине“ сегодня прошел Кубок Евразии по фристайлу. Для Челябинской области это событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу!» — сообщил Алексей Текслер. Он поблагодарил спортсмена и болельщиков, которые пришли его поддержать. Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» прошел в «Солнечной долине» впервые.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеозапись, на которой поздравляет победителя Кубка Евразии по фристайлу Игоря Омелина. Чемпионат прошел в субботу в горнолыжном центре под Миассом. «На „Солнечной долине“ сегодня прошел Кубок Евразии по фристайлу. Для Челябинской области это событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу!» — сообщил Алексей Текслер. Он поблагодарил спортсмена и болельщиков, которые пришли его поддержать. Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» прошел в «Солнечной долине» впервые.