Челябинский губернатор записал видео с чемпионом по фристайлу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в своем telegram-канале видеозапись, на которой поздравляет победителя Кубка Евразии по фристайлу Игоря Омелина. Чемпионат прошел в субботу в горнолыжном центре под Миассом.
«На „Солнечной долине“ сегодня прошел Кубок Евразии по фристайлу. Для Челябинской области это событие знаковое еще по одной причине. Ведь победителем стал Игорь Омелин — южноуральский фристайлист и многократный чемпион России по ски-кроссу!» — сообщил Алексей Текслер.
Он поблагодарил спортсмена и болельщиков, которые пришли его поддержать. Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» прошел в «Солнечной долине» впервые.
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