Шольц заявил о гарантиях безопасности для Украины

Шольц: Запад готов дать Украине гарантии безопасности по завершении конфликта

05 марта 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил о готовности Запада дать Украине гарантии безопасности Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, как только закончится конфликт с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал Олаф Шольц. Его слова приводит CNN . Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского представили проект для гарантий безопасности украинской стороны. В качестве гарантов Киев предложил страны Евросоюза. Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима с 24 февраля 2022 года. Также российский лидер Владимир Путин в качестве одной из целей обозначил защиту мирных жителей Донбасса.

Страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, как только закончится конфликт с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы еще не пришли», — сказал Олаф Шольц. Его слова приводит CNN. Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского представили проект для гарантий безопасности украинской стороны. В качестве гарантов Киев предложил страны Евросоюза. Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима с 24 февраля 2022 года. Также российский лидер Владимир Путин в качестве одной из целей обозначил защиту мирных жителей Донбасса.