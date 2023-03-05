Омбудсмен ХМАО добилась лечения для мобилизованного перед отправкой в зону СВО

Мобилизованный едва не уехал в зону СВО вместо госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась, чтобы мобилизованного из омского гарнизона с неправильно сросшимся переломом запястья не отправляли в зону боевых действий. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней обратилась мать военнослужащего за час до отправки военного эшелона в сектор проведения специальной военной операции.

«Буквально за час до отправки эшелона из Омска мне позвонила мать мобилизованного и сообщила, что ее сыну сняли гипс, сделали рентген. Выяснилось, что после снятия гипса перелом запястья сросся неправильно, и военнослужащему требуется операция. При этом, его в таком состоянии едва не отправили в зону боевых действий. После обращения к военному прокурору нам удалось снять мобилизованного с эшелона буквально за час до отправки», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, перелом запястья военнослужащий получил после мобилизации, в учебном центре. «Сейчас он ожидает госпитализации в Омске, впереди длительное лечение», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО смогла добиться возвращения военнослужащего из сектора проведения СВО для госпитализации. Жителю Нижневартовска требовалось хирургическое вмешательство, но, несмотря на диагноз, мобилизационная комиссия признала его годным.