05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Омбудсмен ХМАО добилась лечения для мобилизованного перед отправкой в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованный едва не уехал в зону СВО вместо госпиталя Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась, чтобы мобилизованного из омского гарнизона с неправильно сросшимся переломом запястья не отправляли в зону боевых действий. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней обратилась мать военнослужащего за час до отправки военного эшелона в сектор проведения специальной военной операции.

«Буквально за час до отправки эшелона из Омска мне позвонила мать мобилизованного и сообщила, что ее сыну сняли гипс, сделали рентген. Выяснилось, что после снятия гипса перелом запястья сросся неправильно, и военнослужащему требуется операция. При этом, его в таком состоянии едва не отправили в зону боевых действий. После обращения к военному прокурору нам удалось снять мобилизованного с эшелона буквально за час до отправки», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, перелом запястья военнослужащий получил после мобилизации, в учебном центре. «Сейчас он ожидает госпитализации в Омске, впереди длительное лечение», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО смогла добиться возвращения военнослужащего из сектора проведения СВО для госпитализации. Жителю Нижневартовска требовалось хирургическое вмешательство, но, несмотря на диагноз, мобилизационная комиссия признала его годным.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась, чтобы мобилизованного из омского гарнизона с неправильно сросшимся переломом запястья не отправляли в зону боевых действий. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что к ней обратилась мать военнослужащего за час до отправки военного эшелона в сектор проведения специальной военной операции. «Буквально за час до отправки эшелона из Омска мне позвонила мать мобилизованного и сообщила, что ее сыну сняли гипс, сделали рентген. Выяснилось, что после снятия гипса перелом запястья сросся неправильно, и военнослужащему требуется операция. При этом, его в таком состоянии едва не отправили в зону боевых действий. После обращения к военному прокурору нам удалось снять мобилизованного с эшелона буквально за час до отправки», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, перелом запястья военнослужащий получил после мобилизации, в учебном центре. «Сейчас он ожидает госпитализации в Омске, впереди длительное лечение», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО смогла добиться возвращения военнослужащего из сектора проведения СВО для госпитализации. Жителю Нижневартовска требовалось хирургическое вмешательство, но, несмотря на диагноз, мобилизационная комиссия признала его годным.
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