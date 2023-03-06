70-летний пермяк изнасиловал девушку

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Насильника осудили на восемь лет колонии Фото:

В Перми суд признал виновным в изнасиловании 70-летнего мужчину. Год назад он заманил 20-летнюю девушку в лес, где совершил преступление, рассказали в следственном комитете.

«В феврале 2022 года 70-летний житель города Перми обманным путем, под предлогом покупки одежды для схожей по комплекции родственницы, заманил 20-летнюю жительницу города Перми в лесополосу вблизи лыжной базы „Динамо“. Там он совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Суд признал пожилого пермяка виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Мужчину приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

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В Перми суд признал виновным в изнасиловании 70-летнего мужчину. Год назад он заманил 20-летнюю девушку в лес, где совершил преступление, рассказали в следственном комитете. «В феврале 2022 года 70-летний житель города Перми обманным путем, под предлогом покупки одежды для схожей по комплекции родственницы, заманил 20-летнюю жительницу города Перми в лесополосу вблизи лыжной базы „Динамо“. Там он совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Суд признал пожилого пермяка виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Мужчину приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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