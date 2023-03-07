Екатеринбургский митрополит рассказал, стоит ли пороть детей

Екатеринбургский митрополит: наказывать детей не запрещено, но и нежелательно

08 марта 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Митрополит высказался о методах воспитания детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными. В telegram-канале он пояснил, что к вопросу наказания детей нужно подходить так, чтобы не искажать реальную жизнь иллюзиями безнаказанности. «Можно ли пороть детей? Чаще всего телесные наказания могут быть вредны, но не стоит исключать саму возможность такого воздействия на ребенка. Можно пригрозить розгой, но не пускать ее в ход, так он будет думать, что будет наказан, и не наказывается», — написал митрополит. Он напомнил, что наказания детей не запрещаются православной традицией, хотя и считаются нежелательными. Евгений Кульберг добавил, что неверно считать физические наказания неприемлемыми, а остальные допустимыми. «К примеру, если наказывать ребенка тем, что мать неделю не будет с ним разговаривать, то для души это будет даже хуже, чем выпороть», — отметил митрополит. Воспитательная сила наказаний заключается не в разрушительном воздействии, они должны быть справедливыми, направленными на воспитание полезных качеств, заявил он. Ранее митрополит Евгений Кульберг поддержал европейскую систему образования. Он считает, что Болонская система необходима, если есть польза для России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными. В telegram-канале он пояснил, что к вопросу наказания детей нужно подходить так, чтобы не искажать реальную жизнь иллюзиями безнаказанности. «Можно ли пороть детей? Чаще всего телесные наказания могут быть вредны, но не стоит исключать саму возможность такого воздействия на ребенка. Можно пригрозить розгой, но не пускать ее в ход, так он будет думать, что будет наказан, и не наказывается», — написал митрополит. Он напомнил, что наказания детей не запрещаются православной традицией, хотя и считаются нежелательными. Евгений Кульберг добавил, что неверно считать физические наказания неприемлемыми, а остальные допустимыми. «К примеру, если наказывать ребенка тем, что мать неделю не будет с ним разговаривать, то для души это будет даже хуже, чем выпороть», — отметил митрополит. Воспитательная сила наказаний заключается не в разрушительном воздействии, они должны быть справедливыми, направленными на воспитание полезных качеств, заявил он. Ранее митрополит Евгений Кульберг поддержал европейскую систему образования. Он считает, что Болонская система необходима, если есть польза для России.