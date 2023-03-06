Екатеринбургский митрополит высказался о надобности Болонской системы

Екатеринбургский митрополит: Болонская система необходима, если есть польза для России

Кульберг уверен, что в главная цель образования — сохранение России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что необходимо оставить Болонскую систему, если в будущем будут видны положительные результаты. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Если перестать „оптимизировать“, а начать развивать, то нам любые системы пригодятся, пусть даже и болонские, лишь бы работали на достижение результата», — написал митрополит. По его словам, отмена ЕГЭ и Болонской системы не гарантирует, что российское образование станет лучше, ведь «это все средства, а сначала надо ставить цель».

Екатеринбургский митрополит выделяет три направления современного образования в России: утекание «мозгов» за границу, воспитание предсказуемого потребителя и сохранение страны. «А если мы видим результат в сохранении нашей страны — именно как России — мы должны ставить созидательные и более амбициозные цели. И здесь моя позиция неизменна: был и остаюсь приверженцем Русской классической школы», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. В данный момент все вузы страны вышли из Болонской системы обучения, которая предполагала две ступени образования: бакалавриата и магистратуры. О реформе высшего образования президент РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.