08 марта 2023

Омбудсмен сообщила о состоянии ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске

Омбудсмен сообщила, что взятый в Нижневартовске в заложники ребенок не пострадал
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где ребенка удерживают в заложниках, оцеплен
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Мальчик, которого отец удерживает в заложниках в квартире в Нижневартовске не пострадал. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен по региону Людмила Низамова.

«Ребенок по предварительной информации, не ранен. Сотрудники силовых структур наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере», — сообщила омбудсмен.

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Мальчик, которого отец удерживает в заложниках в квартире в Нижневартовске не пострадал. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен по региону Людмила Низамова. «Ребенок по предварительной информации, не ранен. Сотрудники силовых структур наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере», — сообщила омбудсмен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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