Омбудсмен сообщила о состоянии ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске

Дом, где ребенка удерживают в заложниках, оцеплен
новость из сюжетаВ Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу
Мальчик, которого отец удерживает в заложниках в квартире в Нижневартовске не пострадал. Об этом ТАСС сообщила детский омбудсмен по региону Людмила Низамова.
«Ребенок по предварительной информации, не ранен. Сотрудники силовых структур наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере», — сообщила омбудсмен.
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