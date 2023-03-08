В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где мужчина открыл стрельбу

09 марта 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Мужчина открыл стрельбу утром 9 марта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Из дома Нижневартовска, где мужчина взял ребенка в заложники и начал обстреливать улицу, эвакуировали жителей. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала администрации. «Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», — говорится в сообщении администрации. Территорию дома оцепили силовики, на территорию под балконом никого не пускают, поскольку мужчина открывал стрельбу по прохожим. По данным администрации, в располагающейся рядом школе №42 уроки пройдут в дистанционном формате. Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ ОМОНа.

Из дома Нижневартовска, где мужчина взял ребенка в заложники и начал обстреливать улицу, эвакуировали жителей. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала администрации. «Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», — говорится в сообщении администрации. Территорию дома оцепили силовики, на территорию под балконом никого не пускают, поскольку мужчина открывал стрельбу по прохожим. По данным администрации, в располагающейся рядом школе №42 уроки пройдут в дистанционном формате. Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ ОМОНа.