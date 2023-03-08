08 марта 2023

В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где мужчина открыл стрельбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина открыл стрельбу утром 9 марта (архивное фото) Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Из дома Нижневартовска, где мужчина взял ребенка в заложники и начал обстреливать улицу, эвакуировали жителей. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала администрации.

«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», — говорится в сообщении администрации.

Территорию дома оцепили силовики, на территорию под балконом никого не пускают, поскольку мужчина открывал стрельбу по прохожим. По данным администрации, в располагающейся рядом школе №42 уроки пройдут в дистанционном формате.

Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ ОМОНа.

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Из дома Нижневартовска, где мужчина взял ребенка в заложники и начал обстреливать улицу, эвакуировали жителей. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала администрации. «Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», — говорится в сообщении администрации. Территорию дома оцепили силовики, на территорию под балконом никого не пускают, поскольку мужчина открывал стрельбу по прохожим. По данным администрации, в располагающейся рядом школе №42 уроки пройдут в дистанционном формате. Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ ОМОНа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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