В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где мужчина открыл стрельбу

Из дома Нижневартовска, где мужчина взял ребенка в заложники и начал обстреливать улицу, эвакуировали жителей. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала администрации.
«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса», — говорится в сообщении администрации.
Территорию дома оцепили силовики, на территорию под балконом никого не пускают, поскольку мужчина открывал стрельбу по прохожим. По данным администрации, в располагающейся рядом школе №42 уроки пройдут в дистанционном формате.
Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ ОМОНа.
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