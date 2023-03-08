Из дома в Нижневартовске, где мужчина открыл стрельбу, эвакуировали ребенка. Видео

09 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

На месте инцидента работают снайперы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу Из дома на улице Северной, 50б в Нижневартовске, где мужчина утром открыл стрельбу, эвакуировали ребенка, жившего по соседству с квартирой, где произошел инцидент. Об этом сообщили в соцсетях. «Вывели ребенка, который находился в 25 квартире по соседству с Широковым. Он остался дома во время эвакуации», — сообщил telegram-канал «Первый Нижневартовский». В соцсетях опубликовали видео, на котором ребенка уводят в сторону от дома. На месте работают экстренные службы и бойцы спецназа. Сын мужчины, открывшего стрельбу, остается в квартире. По предварительной информации, ребенок взят в заложники. Мужчина открыл стрельбу в Нижневартовске утром 9 марта. Силовики оцепили двор. Снайперы поднялись на крышу и ждут команды.

Из дома на улице Северной, 50б в Нижневартовске, где мужчина утром открыл стрельбу, эвакуировали ребенка, жившего по соседству с квартирой, где произошел инцидент. Об этом сообщили в соцсетях. «Вывели ребенка, который находился в 25 квартире по соседству с Широковым. Он остался дома во время эвакуации», — сообщил telegram-канал «Первый Нижневартовский». В соцсетях опубликовали видео, на котором ребенка уводят в сторону от дома. На месте работают экстренные службы и бойцы спецназа. Сын мужчины, открывшего стрельбу, остается в квартире. По предварительной информации, ребенок взят в заложники. Мужчина открыл стрельбу в Нижневартовске утром 9 марта. Силовики оцепили двор. Снайперы поднялись на крышу и ждут команды.