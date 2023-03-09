09 марта 2023

Родителям погибшего в зоне СВО пермяка вручили награду

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Погибшего в СВО Дмитрия Шмакова наградили орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Ныроб вручили орден Мужества родителям погибшего в зоне СВО молодого десантника Дмитрия Шмакова. Об этом рассказала глава Чердынского городского округа Анна Батагова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня вручили государственные награды родителям Дмитрия Шмакова, погибшего при выполнении воинского долга. Медалью Суворова воин был награжден еще во время службы, орден Мужества получил посмертно», — написала глава в соцсети.

Дмитрий Шмаков проходил военную службу по контракту, был гвардии рядовым воздушно-десантных войск ВС РФ. О его гибели сообщили в сентябре прошлого года.

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В поселке Ныроб вручили орден Мужества родителям погибшего в зоне СВО молодого десантника Дмитрия Шмакова. Об этом рассказала глава Чердынского городского округа Анна Батагова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вручили государственные награды родителям Дмитрия Шмакова, погибшего при выполнении воинского долга. Медалью Суворова воин был награжден еще во время службы, орден Мужества получил посмертно», — написала глава в соцсети. Дмитрий Шмаков проходил военную службу по контракту, был гвардии рядовым воздушно-десантных войск ВС РФ. О его гибели сообщили в сентябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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