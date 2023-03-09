Родителям погибшего в зоне СВО пермяка вручили награду

Погибшего в СВО Дмитрия Шмакова наградили орденом Мужества посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселке Ныроб вручили орден Мужества родителям погибшего в зоне СВО молодого десантника Дмитрия Шмакова. Об этом рассказала глава Чердынского городского округа Анна Батагова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня вручили государственные награды родителям Дмитрия Шмакова, погибшего при выполнении воинского долга. Медалью Суворова воин был награжден еще во время службы, орден Мужества получил посмертно», — написала глава в соцсети.

Дмитрий Шмаков проходил военную службу по контракту, был гвардии рядовым воздушно-десантных войск ВС РФ. О его гибели сообщили в сентябре прошлого года.