Родителям погибшего в зоне СВО пермяка вручили награду

Погибшего в СВО Дмитрия Шмакова наградили орденом Мужества посмертно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В поселке Ныроб вручили орден Мужества родителям погибшего в зоне СВО молодого десантника Дмитрия Шмакова. Об этом рассказала глава Чердынского городского округа Анна Батагова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня вручили государственные награды родителям Дмитрия Шмакова, погибшего при выполнении воинского долга. Медалью Суворова воин был награжден еще во время службы, орден Мужества получил посмертно», — написала глава в соцсети.
Дмитрий Шмаков проходил военную службу по контракту, был гвардии рядовым воздушно-десантных войск ВС РФ. О его гибели сообщили в сентябре прошлого года.
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