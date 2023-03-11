В Госдуме призвали ограничить обмен пленными с Украиной

Депутат Госдумы Швыткин предложил запретить обмен при повторном попадании в плен
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, stock
Бойцы ВСУ не должны подлежать повторному обмену, считает Юрий Швыткин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вновь попавшие в российский плен бойцы ВСУ, которые ранее уже подлежали обмену, не должны иметь права на повторный обмен, а должны получать пожизненное заключение. О такой мере заявил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я думаю, что в отношении тех, кто появляется на фронте, реально участвует в боевых действиях против наших Вооруженных сил, но ранее уже подлежал обмену [после пребывания в российском плену], требуются карательные меры более жесткого характера. Такие пленные не подлежат последующему обмену. Никакому обмену они не подлежат, и должны к ним применяться в рамках решения судов тюремные сроки заключения. Вплоть до пожизненного», — подчеркнул Швыткин.

Ранее военный корреспондент Андре Руденко заявил, что в российский плен снова попал британский наемник Эйден Аслин. 9 июня 2022 года Верховный суд ДНР приговорил его к смертной казни. Однако он избежал этой участи и вернулся на родину, благодаря обмену, а затем вновь оказался на фронте. Аслин занимался эвакуацией одного из подразделений ВСУ в Бахмуте (Артемовск) в ДНР.

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Вновь попавшие в российский плен бойцы ВСУ, которые ранее уже подлежали обмену, не должны иметь права на повторный обмен, а должны получать пожизненное заключение. О такой мере заявил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Я думаю, что в отношении тех, кто появляется на фронте, реально участвует в боевых действиях против наших Вооруженных сил, но ранее уже подлежал обмену [после пребывания в российском плену], требуются карательные меры более жесткого характера. Такие пленные не подлежат последующему обмену. Никакому обмену они не подлежат, и должны к ним применяться в рамках решения судов тюремные сроки заключения. Вплоть до пожизненного», — подчеркнул Швыткин. Ранее военный корреспондент Андре Руденко заявил, что в российский плен снова попал британский наемник Эйден Аслин. 9 июня 2022 года Верховный суд ДНР приговорил его к смертной казни. Однако он избежал этой участи и вернулся на родину, благодаря обмену, а затем вновь оказался на фронте. Аслин занимался эвакуацией одного из подразделений ВСУ в Бахмуте (Артемовск) в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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