Свердловский музей выиграл президентский грант на сотни тысяч рублей

Волчанский краеведческий музей получит поддержку Фонда культурных инициатив

Волчанский краеведческий музей выиграл более 300 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Муниципальный краеведческий музей Волчанска Свердловской области получил грант на сумму более чем 300 тысяч рублей от Президентского фонда культурных инициатив на создание проекта «Книга воспоминаний «Дети войны». Об этом говорится на официальном сайте Фонда.

«Мы подвели итоги первого конкурса 2023 года на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. <…> Проект «Книга воспоминаний «Дети войны» — 314 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Книга воспоминаний, которую хотят выпустить сотрудники музея, представляет собой сборник воспоминаний детей, живших в период Великой Отечественной войны. «Мы сможем объединить все в книгу, издать и подарить всем написавшим свои воспоминания», — пишет пресс-служба музея в соцсети «ВКонтакте».

Грантовую поддержку всего получил 881 проект из 83-х регионов России. Общая сумма грантов составила 3,69 мрлд рублей, сообщается на сайте Фонда.

Ранее URA.RU писало, что фестиваль Ural Music Night получил президентский грант. Его размер составил 2,2 млн рублей. Тогда среди победителей оказались еще 55 свердловских проектов.