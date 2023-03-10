Двое детей оказались целы благодаря специальным автокреслам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Возле поселка Голышманово произошло ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск, где в аварию попала семья на «Ладе Ниве» и водитель большегруза МАЗ. Находившиеся во внедорожнике двухлетняя девочка и шестимесячный мальчик оказались целы благодаря детским автокреслам, о чем рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

«Большегруз МАЗ и „Нива“ столкнулись вчера в девятом часу вечера на 200-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Голышманово. Предварительно, фура выехала на встречную полосу. В „Ниве“ ехала семья из Тюмени с двумя детьми. Ранена 35-летняя пассажирка, 2-летняя девочка и 6-месячный мальчик не пострадали, их спасли от травм детские автокресла», — указано в сообщении регионального УГИБДД.

Там уточнили, что все обстоятельства ДТП еще выясняются, однако авария случилась в условиях сильного бокового ветра. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область в период с 9 по 11 марта придет опасная погода. Так, порывы ветра будут ускоряться до 17 метров в секунду, а погода будет дождливой с мокрым снегом.

Фото: telegram-канал УГИБДД по Тюменской области