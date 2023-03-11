The Guardian: Британия потребовала у главных спонсоров Олимпиады не допустить участия РФ

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к спонсорам Олимпийских игр, чтобы те повлияли на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе недопущения российского участия на предстоящих играх. Об этом пишет автор The Guardian, спортивный британский журналист Шон Ингл.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости, что нельзя позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях», — цитирует журналист The Guardian письмо с обращением. Ингл отмечает, что Фрейзер отправила письмо компаниям Coca Cola, Intel, Samsung и Visa и другим спонсорам Олимпийских игр.
По словам министра, пока не будет работать «модель нейтралитета», нельзя допускать участия спортсменов в играх из Беларуси и России. Автор пишет, что Великобритания, а также ряд других стран Запада выступают с заявлением о запрете к участию РФ в Олимпийских играх, пока продолжается конфликт на Украине.
Также по результатам проведенного опроса, 72% французов выступили за допуск России к Олимпиаде-2024. Обозреватель Sydney Morning Herald подчеркнул, что бойкот россиян на играх в 2024 году может расколоть олимпийское движение, передает телеканал 360.
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Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к спонсорам Олимпийских игр, чтобы те повлияли на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе недопущения российского участия на предстоящих играх. Об этом пишет автор The Guardian, спортивный британский журналист Шон Ингл. «Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости, что нельзя позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях», — цитирует журналист The Guardian письмо с обращением. Ингл отмечает, что Фрейзер отправила письмо компаниям Coca Cola, Intel, Samsung и Visa и другим спонсорам Олимпийских игр. По словам министра, пока не будет работать «модель нейтралитета», нельзя допускать участия спортсменов в играх из Беларуси и России. Автор пишет, что Великобритания, а также ряд других стран Запада выступают с заявлением о запрете к участию РФ в Олимпийских играх, пока продолжается конфликт на Украине. Ранее глава МОК Тома Бах попросил политиков не вмешиваться в работу комитета. По его словам, не им решать, кого допускать к участию в Олимпийских играх, а кого нет. Тем не менее, МОК пока не планирует снимать санкции, сообщает «Национальная служба новостей». Также по результатам проведенного опроса, 72% французов выступили за допуск России к Олимпиаде-2024. Обозреватель Sydney Morning Herald подчеркнул, что бойкот россиян на играх в 2024 году может расколоть олимпийское движение, передает телеканал 360.