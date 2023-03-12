Немецкий политик обвинил главу МИД Украины Кулебу в оскорблении Германии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба ожидает от Германии поставок боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оскорбил Германию своим заявлением о том, что мирное немецкое движение якобы одобряет «убийства и пытки украинцев российскими военными». Об этом заявил лидер немецкой партии Team Todenhofer Юрген Тоденхефер в своих соцсетях.

«Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой», — написал Юрген Тоденхефер в Twitter.

Он также заявил, что ни одно государство не делало Киеву столько подарков как Германия. По его словам, Украина не может учить морали ФРГ, так как является второй по коррумпированности страной в Европе.

Кулеба ранее призвал Германию ускориться с поставками боеприпасов украинской армии. Также он заявил, что Германия якобы одобряет «убийства и пытки украинцев» со стороны армии РФ. Германия, как и другие западные страны отправляет Украине оружие. Берлин пообещал отправить ВСУ 21 танк в марте.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оскорбил Германию своим заявлением о том, что мирное немецкое движение якобы одобряет «убийства и пытки украинцев российскими военными». Об этом заявил лидер немецкой партии Team Todenhofer Юрген Тоденхефер в своих соцсетях. «Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой», — написал Юрген Тоденхефер в Twitter. Он также заявил, что ни одно государство не делало Киеву столько подарков как Германия. По его словам, Украина не может учить морали ФРГ, так как является второй по коррумпированности страной в Европе. Кулеба ранее призвал Германию ускориться с поставками боеприпасов украинской армии. Также он заявил, что Германия якобы одобряет «убийства и пытки украинцев» со стороны армии РФ. Германия, как и другие западные страны отправляет Украине оружие. Берлин пообещал отправить ВСУ 21 танк в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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