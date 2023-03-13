Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб, освобождая Бахмут

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Валерий Чеклецов погиб во время боев за Артемовск Фото:

Свердловчанин Валерий Чеклецов, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб во время освобождения Бахмута (Артемовска) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серова.

«Погиб 17 февраля 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в ДНР в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении администрации Серова в соцсети «ВКонтакте». Детали боев, в которых участвовал Чеклецов, не раскрываются. Прощание с ним состоится 14 марта в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

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Свердловчанин Валерий Чеклецов, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб во время освобождения Бахмута (Артемовска) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серова. «Погиб 17 февраля 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в ДНР в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении администрации Серова в соцсети «ВКонтакте». Детали боев, в которых участвовал Чеклецов, не раскрываются. Прощание с ним состоится 14 марта в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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