Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб, освобождая Бахмут

13 марта 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Валерий Чеклецов погиб во время боев за Артемовск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловчанин Валерий Чеклецов, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб во время освобождения Бахмута (Артемовска) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серова. «Погиб 17 февраля 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в ДНР в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении администрации Серова в соцсети «ВКонтакте». Детали боев, в которых участвовал Чеклецов, не раскрываются. Прощание с ним состоится 14 марта в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

Свердловчанин Валерий Чеклецов, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб во время освобождения Бахмута (Артемовска) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серова. «Погиб 17 февраля 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в ДНР в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении администрации Серова в соцсети «ВКонтакте». Детали боев, в которых участвовал Чеклецов, не раскрываются. Прощание с ним состоится 14 марта в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».