Власти раскрыли, как поддержат свердловский бизнес в 2023 году. Фото, видео

На свердловских бизнесменов потратят в 2023 году 300 млн рублей

15 марта 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

На площадке креативного кластера «Домна» подвели итоги 2022-го года в сфере бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди мер поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области — финансовая помощь. На региональные проекты планируется потратить 289,3 млн рублей. Об этой и других мерах поддержки на встрече с журналистами в креативном кластере «Домна» рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU. «Продолжим выполнять мероприятия по региональным проектам — на их реализацию предусмотрено 289,3 млн рублей, в том числе 269 млн — из федерального бюджета. Также планируем провести порядка 300 различных мероприятий на площадке креативного кластера „Домна“ — форумы, ярмарки, экспертные сессии, лекции. Также будет фокус на цифровизации сервисов поддержки малого и среднего бизнеса, запуск нового сайта СОФПП и мобильного приложения», — отметил Пиличев. Запрос на то, чтобы развивать меры поддержки, есть, добавляет Дмитрий Ионин. На 10 января 2023 года в Свердловской области количество предприятий малого и среднего бизнеса составило 201 тыс., увеличившись на 2,2% по сравнению с 2021-м годом. На 4% также увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. «По итогам 2022 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Свердловской области составила 913,7 тысяч человек — это около трети трудоспособного населения региона. Можно сказать, что малый и средний бизнес Свердловской области подставил плечо экономике в нестабильный момент. Меры поддержки так натянуты, что троллейбус с этих проводов никуда не съедет. По крайней мере результат на табло», — отметил Ионин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области по итогам 2022 года на 61% выросло количество самозанятых. Этот статус получили еще 69 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди мер поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области — финансовая помощь. На региональные проекты планируется потратить 289,3 млн рублей. Об этой и других мерах поддержки на встрече с журналистами в креативном кластере «Домна» рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU. «Продолжим выполнять мероприятия по региональным проектам — на их реализацию предусмотрено 289,3 млн рублей, в том числе 269 млн — из федерального бюджета. Также планируем провести порядка 300 различных мероприятий на площадке креативного кластера „Домна“ — форумы, ярмарки, экспертные сессии, лекции. Также будет фокус на цифровизации сервисов поддержки малого и среднего бизнеса, запуск нового сайта СОФПП и мобильного приложения», — отметил Пиличев. Запрос на то, чтобы развивать меры поддержки, есть, добавляет Дмитрий Ионин. На 10 января 2023 года в Свердловской области количество предприятий малого и среднего бизнеса составило 201 тыс., увеличившись на 2,2% по сравнению с 2021-м годом. На 4% также увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. «По итогам 2022 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Свердловской области составила 913,7 тысяч человек — это около трети трудоспособного населения региона. Можно сказать, что малый и средний бизнес Свердловской области подставил плечо экономике в нестабильный момент. Меры поддержки так натянуты, что троллейбус с этих проводов никуда не съедет. По крайней мере результат на табло», — отметил Ионин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области по итогам 2022 года на 61% выросло количество самозанятых. Этот статус получили еще 69 тысяч человек.