Пункт выдачи заказов Wildberries 15 марта закрылся в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку

В Снежинске Челябинской области 15 марта закрыли пункт выдачи заказов Wildberries на улице Мира, дом 19. Информация о том, что отделение закрылось из-за массовых забастовок по стране, появилось в социальных сетях.

«В Снежинске 15 марта закрылся пункт выдачи заказов. Объявление о закрытии висит на двери отделения на улице Мира, дом 19», — сообщается в паблике «Говорит Снежинск (Метроград Снежинск)» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста сообщает, что пункт закрылся из-за массовых забастовок сотрудников маркетплейса «Вайлдберриз». В объявлении на двери написано, что обслуживание клиентов прекращается, пока маркетплейс не удовлетворит требования бастующих.

«Массовая забастовка по всей стране. Отказываемся в обслуживании клиентов до тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу зарплату!», — говорится в объявлении.

На звонок по единому номеру маркетплейса корреспонденту URA.RU никто не ответил. Комментарий получить не удалось.

В Челябинске пункты, где побывали 14 и 15 марта сотрудники URA.RU, работают в обычном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что новая политика интернет-магазина Wildberries предусматривает удержание штрафов с работников за возврат клиентами товара по причине брака. В знак протеста сотрудники пунктов выдачи заказов объявили о проведении 15 марта общероссийской забастовки.

Закрывшийся пункт выдачи заказов находится на улице Мира, дом 19 Фото: паблик «Говорит Снежинск (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте»

В объявлении на двери пункта сообщается, что он будет закрыт, пока не выплатят зарплату сотрудникам Фото: паблик «Говорит Снежинск (Метроград Снежинск)» в «ВКонтакте»