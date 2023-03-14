Челябинский депутат Госдумы встал на защиту забастовщиков из Wildberries

15 марта 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Гартунг планирует провести переговоры с Wildberries для отмены штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Депутат Госдумы Валерий Гартунг поручил комитету по конкуренции подготовить обращение в федеральную антипомонопольную службу (ФАС) по вопросу защиты прав бастующих работников Wildberries. Как сообщил Гартунг 15 марта, он рассматривает вариант заявления и в прокуратуру. «Собрали обращения от владельцев пунктов выдачи. На их основании я поручил аппарату комитета по защите конкуренции подготовить обращение в ФАС, возможно, в прокуратуру. Будем с этим разбираться», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Гартунг уточнил, что на встречу с сотрудниками пунктов выдачи представители Wildberries не пришли. В планах повторно пригласить компанию на переговоры. Если руководство маркетплейса не отменит штрафы за отказ покупателей от брака, вопрос направят в антимонопольную службу. Ранее сообщалось, что забастовщики появились и в Челябинской области. Фото объявления на одном из филиалов в Озерске обнаружили 15 марта. Забастовки начались после того, как Wildberries ввел новую систему штрафов. По условиям, за брак товаров, допускалось удерживать до 100% зарплаты.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг поручил комитету по конкуренции подготовить обращение в федеральную антипомонопольную службу (ФАС) по вопросу защиты прав бастующих работников Wildberries. Как сообщил Гартунг 15 марта, он рассматривает вариант заявления и в прокуратуру. «Собрали обращения от владельцев пунктов выдачи. На их основании я поручил аппарату комитета по защите конкуренции подготовить обращение в ФАС, возможно, в прокуратуру. Будем с этим разбираться», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Гартунг уточнил, что на встречу с сотрудниками пунктов выдачи представители Wildberries не пришли. В планах повторно пригласить компанию на переговоры. Если руководство маркетплейса не отменит штрафы за отказ покупателей от брака, вопрос направят в антимонопольную службу. Ранее сообщалось, что забастовщики появились и в Челябинской области. Фото объявления на одном из филиалов в Озерске обнаружили 15 марта. Забастовки начались после того, как Wildberries ввел новую систему штрафов. По условиям, за брак товаров, допускалось удерживать до 100% зарплаты.