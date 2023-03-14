14 марта 2023

Челябинский депутат Госдумы встал на защиту забастовщиков из Wildberries

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Дебаты на ОТВ Ямпольская Гартунг Челябинск, портрет, гартунг валерий
Гартунг планирует провести переговоры с Wildberries для отмены штрафов Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Депутат Госдумы Валерий Гартунг поручил комитету по конкуренции подготовить обращение в федеральную антипомонопольную службу (ФАС) по вопросу защиты прав бастующих работников Wildberries. Как сообщил Гартунг 15 марта, он рассматривает вариант заявления и в прокуратуру.

«Собрали обращения от владельцев пунктов выдачи. На их основании я поручил аппарату комитета по защите конкуренции подготовить обращение в ФАС, возможно, в прокуратуру. Будем с этим разбираться», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Гартунг уточнил, что на встречу с сотрудниками пунктов выдачи представители Wildberries не пришли. В планах повторно пригласить компанию на переговоры. Если руководство маркетплейса не отменит штрафы за отказ покупателей от брака, вопрос направят в антимонопольную службу.

Ранее сообщалось, что забастовщики появились и в Челябинской области. Фото объявления на одном из филиалов в Озерске обнаружили 15 марта. Забастовки начались после того, как Wildberries ввел новую систему штрафов. По условиям, за брак товаров, допускалось удерживать до 100% зарплаты.

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Депутат Госдумы Валерий Гартунг поручил комитету по конкуренции подготовить обращение в федеральную антипомонопольную службу (ФАС) по вопросу защиты прав бастующих работников Wildberries. Как сообщил Гартунг 15 марта, он рассматривает вариант заявления и в прокуратуру. «Собрали обращения от владельцев пунктов выдачи. На их основании я поручил аппарату комитета по защите конкуренции подготовить обращение в ФАС, возможно, в прокуратуру. Будем с этим разбираться», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Гартунг уточнил, что на встречу с сотрудниками пунктов выдачи представители Wildberries не пришли. В планах повторно пригласить компанию на переговоры. Если руководство маркетплейса не отменит штрафы за отказ покупателей от брака, вопрос направят в антимонопольную службу. Ранее сообщалось, что забастовщики появились и в Челябинской области. Фото объявления на одном из филиалов в Озерске обнаружили 15 марта. Забастовки начались после того, как Wildberries ввел новую систему штрафов. По условиям, за брак товаров, допускалось удерживать до 100% зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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