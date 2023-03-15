15 марта 2023

Генерал армии США похвалил Россию за успехи в районе Бахмута

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ВС РФ делают успехи возле Артемовска (Бахмута), заявил генерал Марк Милли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия делает успехи возле Артемовска (Бахмута), но с большими затратами. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Русские делают <…> тактические успехи, но с большими затратами», — сказал Милли. Его слова передает Reuters.

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Россия делает успехи возле Артемовска (Бахмута), но с большими затратами. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «Русские делают <…> тактические успехи, но с большими затратами», — сказал Милли. Его слова передает Reuters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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