Генерал армии США похвалил Россию за успехи в районе Бахмута

ВС РФ делают успехи возле Артемовска (Бахмута), заявил генерал Марк Милли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия делает успехи возле Артемовска (Бахмута), но с большими затратами. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«Русские делают <…> тактические успехи, но с большими затратами», — сказал Милли. Его слова передает
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