Зеленскому пригрозили расправой в случае сдачи Бахмута

14 марта 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского предупредили, что он может пострадать физически после поражения ВСУ в Бахмуте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале . По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.

После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.