14 марта 2023

Зеленскому пригрозили расправой в случае сдачи Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ, stock
Владимира Зеленского предупредили, что он может пострадать физически после поражения ВСУ в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале.

По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.

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После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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