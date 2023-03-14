Зеленскому пригрозили расправой в случае сдачи Бахмута

После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале.
По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.
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После разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск) президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа. С таким заявлением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, вдумайся, если, не дай Бог, случится там (в Бахмуте — прим. URA.RU) Иловайск или Дебальцево (арены тяжелых боев, в которых ВСУ понесли большие потери — прим. URA.RU). Ты вообще представляешь последствия для себя, что с тобой сделают? С тобой и твоей семьей», — сказал Олег Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. По сведениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, под Бахмутом Украина ежемесячно теряет порядка десяти тысяч солдат. Все вышестоящее командование ранее покинуло город, на территории остался только младший командный состав, о чем рассказывают пленные ВСУ. Зеленский, однако, принял решение продолжать оборону Бахмута.