В Екатеринбурге образовалась пробка из-за сломанного светофора

В Академическом районе Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Причиной дорожного затора стал сломанный светофор на пересечении Амундсена и Объездной. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«На Амундсена большая пробка. Там сломался светофор. Все друг другу сигналят. Люди нервничают, так как все хотят побыстрее попасть домой, а приходится стоять», — делятся собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «На месте работает экипаж для безопасного проезда перекрестка. Регулирование движения производится в ручном режиме», — сказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что Екатеринбурге полицейские помогли ребенку перейти через оживленный перекресток. Ребенок не мог перейти дорогу, так как был сломан светофор.
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