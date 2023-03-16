В Екатеринбурге образовалась пробка из-за сломанного светофора

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пробка, улица станционная, вечер, мороз
Сломанный светофор спровоцировал пробку в Академическом районе города Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Причиной дорожного затора стал сломанный светофор на пересечении Амундсена и Объездной. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«На Амундсена большая пробка. Там сломался светофор. Все друг другу сигналят. Люди нервничают, так как все хотят побыстрее попасть домой, а приходится стоять», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «На месте работает экипаж для безопасного проезда перекрестка. Регулирование движения производится в ручном режиме», — сказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбурге полицейские помогли ребенку перейти через оживленный перекресток. Ребенок не мог перейти дорогу, так как был сломан светофор.

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В Академическом районе Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Причиной дорожного затора стал сломанный светофор на пересечении Амундсена и Объездной. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На Амундсена большая пробка. Там сломался светофор. Все друг другу сигналят. Люди нервничают, так как все хотят побыстрее попасть домой, а приходится стоять», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «На месте работает экипаж для безопасного проезда перекрестка. Регулирование движения производится в ручном режиме», — сказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбурге полицейские помогли ребенку перейти через оживленный перекресток. Ребенок не мог перейти дорогу, так как был сломан светофор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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