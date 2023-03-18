В МЧС предупредили пермяков о гололедице и сходе глыб льда с крыш 20 марта

19 марта 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Снег и лед начинают таять и падать с крыш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Пермского края рассказали о возможном появлении гололедицы на дорогах и падении снега и льда с крыш домов 20 марта. Предостережение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Согласно данным Пермского ЦГМС, 20 марта в Прикамье ожидается на дорогах гололедица. Не исключены обрывы ЛЭП и аварии в системах ЖКХ. Возможно появление заторов и увеличение ДТП на трассах региона. Стоит опасаться схода снега и льда с крыш», — указано в ведомственном telegram-канале. URA.RU уже писало, что жители Пермского края стали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и снега. Количество подобных сообщений увеличилось с приходом тепла в регион.

Жителям Пермского края рассказали о возможном появлении гололедицы на дорогах и падении снега и льда с крыш домов 20 марта. Предостережение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Согласно данным Пермского ЦГМС, 20 марта в Прикамье ожидается на дорогах гололедица. Не исключены обрывы ЛЭП и аварии в системах ЖКХ. Возможно появление заторов и увеличение ДТП на трассах региона. Стоит опасаться схода снега и льда с крыш», — указано в ведомственном telegram-канале. URA.RU уже писало, что жители Пермского края стали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и снега. Количество подобных сообщений увеличилось с приходом тепла в регион.