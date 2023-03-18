18 марта 2023
17 марта 2023

В МЧС предупредили пермяков о гололедице и сходе глыб льда с крыш 20 марта

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Межрегиональный форум
Снег и лед начинают таять и падать с крыш Фото:

Жителям Пермского края рассказали о возможном появлении гололедицы на дорогах и падении снега и льда с крыш домов 20 марта. Предостережение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Согласно данным Пермского ЦГМС, 20 марта в Прикамье ожидается на дорогах гололедица. Не исключены обрывы ЛЭП и аварии в системах ЖКХ. Возможно появление заторов и увеличение ДТП на трассах региона. Стоит опасаться схода снега и льда с крыш», — указано в ведомственном telegram-канале.

URA.RU уже писало, что жители Пермского края стали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и снега. Количество подобных сообщений увеличилось с приходом тепла в регион.

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Жителям Пермского края рассказали о возможном появлении гололедицы на дорогах и падении снега и льда с крыш домов 20 марта. Предостережение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Согласно данным Пермского ЦГМС, 20 марта в Прикамье ожидается на дорогах гололедица. Не исключены обрывы ЛЭП и аварии в системах ЖКХ. Возможно появление заторов и увеличение ДТП на трассах региона. Стоит опасаться схода снега и льда с крыш», — указано в ведомственном telegram-канале. URA.RU уже писало, что жители Пермского края стали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и снега. Количество подобных сообщений увеличилось с приходом тепла в регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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