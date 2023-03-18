В Тюмени без вести пропал 34-летний Фаизов Фаниль. С просьбой о помощи в поисках исчезнувшего обратилось региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека. Пропал Фаизов Фаниль Фанзилович, 34 года. Город Тюмень. С 17 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке, опубликованной в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте».
Среди отличительных черт мужчины темно-русые волосы, карие глаза и наличие бороды. Также он имеет плотное телосложение и рост 175 см. В последний раз его видели в синем пуховике, синих джинсах и такого же цвета шапке. Обут он был в черные ботинки и при себе имел черную сумку с черно-синим рюкзаком. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
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