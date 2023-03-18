По словам очевидцев, причиной пожара стало короткое замыкание
На трассе под Тобольском (Тюменская область) сгорел автомобиль. Как сообщили местные жители, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом рассказали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«На повороте у Сумкино горит машина. Почувствовав запах гари в машине, водитель успел остановиться и выбежать, и она вспыхнула. Без пострадавших, машина сгорела полностью. Предварительно, короткое замыкание», — сообщили в соцсетях очевидцы.
По словам жителей, на месте происшествия работали пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.