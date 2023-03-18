На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль. Видео

19 марта 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, причиной пожара стало короткое замыкание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе под Тобольском (Тюменская область) сгорел автомобиль. Как сообщили местные жители, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом рассказали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «На повороте у Сумкино горит машина. Почувствовав запах гари в машине, водитель успел остановиться и выбежать, и она вспыхнула. Без пострадавших, машина сгорела полностью. Предварительно, короткое замыкание», — сообщили в соцсетях очевидцы. По словам жителей, на месте происшествия работали пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

На трассе под Тобольском (Тюменская область) сгорел автомобиль. Как сообщили местные жители, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом рассказали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «На повороте у Сумкино горит машина. Почувствовав запах гари в машине, водитель успел остановиться и выбежать, и она вспыхнула. Без пострадавших, машина сгорела полностью. Предварительно, короткое замыкание», — сообщили в соцсетях очевидцы. По словам жителей, на месте происшествия работали пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.