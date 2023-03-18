18 марта 2023
17 марта 2023

На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
По словам очевидцев, причиной пожара стало короткое замыкание Фото:

На трассе под Тобольском (Тюменская область) сгорел автомобиль. Как сообщили местные жители, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом рассказали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«На повороте у Сумкино горит машина. Почувствовав запах гари в машине, водитель успел остановиться и выбежать, и она вспыхнула. Без пострадавших, машина сгорела полностью. Предварительно, короткое замыкание», — сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам жителей, на месте происшествия работали пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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На трассе под Тобольском (Тюменская область) сгорел автомобиль. Как сообщили местные жители, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом рассказали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «На повороте у Сумкино горит машина. Почувствовав запах гари в машине, водитель успел остановиться и выбежать, и она вспыхнула. Без пострадавших, машина сгорела полностью. Предварительно, короткое замыкание», — сообщили в соцсетях очевидцы. По словам жителей, на месте происшествия работали пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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