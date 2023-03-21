Основатель пермского завода по производству роботов анонсировал новый конкурс

Пермяки смогут принять участие в международном чемпионате «Битва роботов»

Участники «Битвы роботов» поделят приз в шесть миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Основатель компании «Промобот» Алексей Южаков сообщил о старте международного чемпионата «Битва роботов». Участники поделят приз в шесть миллионов рублей, пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На госуслугах начался прием заявок на участие международном чемпионате „Битва роботов“. Участники поделят призовой фонд в шесть миллионов рублей. Задача команды — придумать и сконструировать робота и управлять им для победы в поединках», — сообщает Южаков.

Заявки на участие можно подать до 20 апреля. На соревнования пригласят только 48 команд. Финал чемпионата состоится в декабре 2023 года.