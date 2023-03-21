Основатель пермского завода по производству роботов анонсировал новый конкурс

Участники «Битвы роботов» поделят приз в шесть миллионов рублей
Основатель компании «Промобот» Алексей Южаков сообщил о старте международного чемпионата «Битва роботов». Участники поделят приз в шесть миллионов рублей, пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На госуслугах начался прием заявок на участие международном чемпионате „Битва роботов“. Участники поделят призовой фонд в шесть миллионов рублей. Задача команды — придумать и сконструировать робота и управлять им для победы в поединках», — сообщает Южаков.
Заявки на участие можно подать до 20 апреля. На соревнования пригласят только 48 команд. Финал чемпионата состоится в декабре 2023 года.
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