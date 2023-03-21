21 марта 2023

Основатель пермского завода по производству роботов анонсировал новый конкурс

Пермяки смогут принять участие в международном чемпионате «Битва роботов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод роботов Promobot. Пермь, робот, искусственный интеллект, promobot, промышленные роботы, робот андроид
Участники «Битвы роботов» поделят приз в шесть миллионов рублей Фото:

Основатель компании «Промобот» Алексей Южаков сообщил о старте международного чемпионата «Битва роботов». Участники поделят приз в шесть миллионов рублей, пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На госуслугах начался прием заявок на участие международном чемпионате „Битва роботов“. Участники поделят призовой фонд в шесть миллионов рублей. Задача команды — придумать и сконструировать робота и управлять им для победы в поединках», — сообщает Южаков.

Заявки на участие можно подать до 20 апреля. На соревнования пригласят только 48 команд. Финал чемпионата состоится в декабре 2023 года.

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Основатель компании «Промобот» Алексей Южаков сообщил о старте международного чемпионата «Битва роботов». Участники поделят приз в шесть миллионов рублей, пишет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На госуслугах начался прием заявок на участие международном чемпионате „Битва роботов“. Участники поделят призовой фонд в шесть миллионов рублей. Задача команды — придумать и сконструировать робота и управлять им для победы в поединках», — сообщает Южаков. Заявки на участие можно подать до 20 апреля. На соревнования пригласят только 48 команд. Финал чемпионата состоится в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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