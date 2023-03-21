Мэрия Перми будет гасить кредит умершей женщины

Женщина взяла кредит в банке на 390 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Перми выплатит долг Сбербанку по кредиту умершей жительницы города — 167 тысяч рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с администрации Перми в пользу публичного акционерного общества „Сбербанк“ задолженность по кредитному договору, заключенному между публичным акционерным обществом „Сбербанк“ и Федотовой Е.Ю., в размере 167 811 рублей», — говорится в решении. Долг возместят за счет имущества, которое осталось после смерти женщины.

При жизни жительница Перми взяла кредит в Сбербанке на сумму 390 тысяч рублей, однако выплатила только часть суммы. В суде установили, что у пермячки осталась недвижимость стоимостью около 1 млн рублей. Имущество перешло в собственность муниципалитета, так как в наследство никто не вступал. Суд решил, что мэрия должна закрыть долг за счет жилья умершей.