Пермячка пыталась отсудить у коммунальщиков деньги за испорченные нервы

22 марта 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Судья удовлетворил иск пермячки только частично Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми подала в суд на управляющую компанию из-за прорыва крана дома. Из-за повреждения водопровода у соседей, квартиру пермячки залило водой, что причинило большой ущерб, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. Также истец хотела отсудить у УК стоимость лекарств, так как из-за потопа у нее ухудшилось здоровье. «Истец просит взыскать с ответчиков в возмещение ущерба поврежденного имущества, расходы, связанные со сливом воды с потолка, расходы по оценке, расходы на приобретение лекарственных препаратов, компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Суд удовлетворил иск частично. Судья не стал удовлетворять требование компенсировать расходы на лекарства. Истец не предоставила доказательств, что здоровье ухудшилось у нее именно из-за потопа. Затопление произошло из-за того, что соседи пытались заменить вентиль на разводке горячего водоснабжения, что послужило причиной срыва кран-букса. Суд пришел к выводу, что управляющая компания виновата в установке некачественного оборудования дома, и именно она должна возместить весь ущерб.

Жительница Перми подала в суд на управляющую компанию из-за прорыва крана дома. Из-за повреждения водопровода у соседей, квартиру пермячки залило водой, что причинило большой ущерб, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. Также истец хотела отсудить у УК стоимость лекарств, так как из-за потопа у нее ухудшилось здоровье. «Истец просит взыскать с ответчиков в возмещение ущерба поврежденного имущества, расходы, связанные со сливом воды с потолка, расходы по оценке, расходы на приобретение лекарственных препаратов, компенсацию морального вреда», — говорится в решении. Суд удовлетворил иск частично. Судья не стал удовлетворять требование компенсировать расходы на лекарства. Истец не предоставила доказательств, что здоровье ухудшилось у нее именно из-за потопа. Затопление произошло из-за того, что соседи пытались заменить вентиль на разводке горячего водоснабжения, что послужило причиной срыва кран-букса. Суд пришел к выводу, что управляющая компания виновата в установке некачественного оборудования дома, и именно она должна возместить весь ущерб.