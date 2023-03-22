Микрофинансовые организации Тюмени готовы к массовому банкротству

Долги тюменцев перед МФО превысили порог в миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские микрофинансовые организации в ближайшее время начнут массово заявлять о своем банкротстве из-за того, что их клиенты не в состоянии возвращать долги. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал работник одной из МФО, работающих в Тюмени.

«Мы готовы к тому, чтобы начать процедуру банкротства, и наши коллеги тоже уже к этому приходят. За последние годы мы выдали огромное количество микрозаймов, которые Тюменцы сейчас не могут гасить, плюс среди наших клиентов тоже хватает банкротов», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, условия микрофинансирования таковы, что люди зачастую не способны погасить долг в установленные сроки. Многие берут займы один за одним, начиная с небольших сумм, в итоге долг вырастает до сотен тысяч рублей. «Отсудить тоже удается далеко не все — мы ограничены законами, в том числе — о банкротстве», — добавил в беседе с URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало, что Тюменцы задолжали банкам сотни миллионов рублей. По этому показателю Тюменская область вошла в тройку самых закредитованных регионов России.