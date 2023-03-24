Сотрудника управляющей компании в ХМАО наказали за некачественную уборку снега

Представитель УК нарвался на 25-тысячный штраф за некачественную уборку снега Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) сотрудника одной из управляющих компаний оштрафовали за уборку снега и содержание подъездов. Всего представители окружного Жилстройнадзора в Сургуте выдали 470 предостережений за ненадлежащее содержание придомовых территорий, сообщили в мэрии.

«По материалам прокуратуры мы привлекли одно должностное лицо управляющей компании к административной ответственности — наложили штраф 25 тысяч рублей. Там было нарушение и в содержании подъездов, и некачественная уборка снега, в том числе», — приводят слова заместителя руководителя Жилстройнадзора Югры — начальника Сургутского отдела Руслана Ахмадуллина на сайте городской администрации.

С начала марта работники контрольного управления мэрии выдали более 40 предостережений за ненадлежащее содержание придомовых территорий, с начала года — 165 предупреждений. «Сотрудники контрольного управления ежедневно совершают объезды территории города, включая придомовые. Мы выявляем нарушения и принимаем соответствующие меры», — отметил муниципальный жилищный инспектор отдела жилищного контроля управления мэрии Сургута Арсений Сальников.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске создали бригады для оперативного реагирования на время весенних паводков. Кроме того, с улиц города продолжается круглосуточная уборка снега. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой для выявления проблемных участков создана карта по уборке и вывозу снега.