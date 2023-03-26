26 марта 2023

Пермяк получил срок за развращение малолетней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновный проведет 5 лет в колонии общего режима Фото:

Жителя Пермского края приговорили к пяти года лишения свободы за развратные действия в отношении малолетней девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что виновный совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста)», — говорится на сайте комитета. Возраст заключенного — 28 лет.

Отбывать срок виновный будет в колонии общего режима. Следствие установило, что пермяк вел переписку в интернете на темы половой жизни. Также злоумышленник отправлял жертве материалы порнографического содержания.

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Жителя Пермского края приговорили к пяти года лишения свободы за развратные действия в отношении малолетней девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста)», — говорится на сайте комитета. Возраст заключенного — 28 лет. Отбывать срок виновный будет в колонии общего режима. Следствие установило, что пермяк вел переписку в интернете на темы половой жизни. Также злоумышленник отправлял жертве материалы порнографического содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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