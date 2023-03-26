Пермяк получил срок за развращение малолетней девочки

Жителя Пермского края приговорили к пяти года лишения свободы за развратные действия в отношении малолетней девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.
«Следствием и судом установлено, что виновный совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста)», — говорится на сайте комитета. Возраст заключенного — 28 лет.
Отбывать срок виновный будет в колонии общего режима. Следствие установило, что пермяк вел переписку в интернете на темы половой жизни. Также злоумышленник отправлял жертве материалы порнографического содержания.
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