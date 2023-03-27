В Тюмени таксист опоил пассажира до комы и обокрал его

Таксист обворовывал пьяных пассажиров, после чего оставлял их на улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский таксист подмешал в алкоголь нетрезвому пассажиру психотропный препарат, после чего обокрал мужчину и оставил его в малолюдном месте. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Пострадавший впал в кому.

«В суд направлено уголовное дело в отношении таксиста, похищавшего имущество пассажиров. К примеру, в мае 2022 года, подвозя пьяного мужчину, севшего на переднее сидение с открытой бутылкой вина, обвиняемый подложил в напиток сильнодействующее антипсихотическое средство. Когда пассажир уснул, водитель похитил у него ювелирные украшения и оставил мужчину в малолюдном месте. В результате потерпевший впал в кому», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину удалось спасти благодаря помощи медиков, однако он получил тяжелый вред здоровью. Помимо этого случая таксист-частник обвиняется и в других преступлениях. В целом, с апреля 2021 года по июль 2022 года он подыскивал на улицах Тюмени нетрезвых граждан и предлагал их подвезти. Когда пассажиры засыпали, мужчина снимал с них драгоценности.

По вменяемым статьям 52-летнему тюменцу грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в кражах и разбое.