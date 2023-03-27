27 марта 2023

В Тюмени таксист опоил пассажира до комы и обокрал его

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксист обворовывал пьяных пассажиров, после чего оставлял их на улице Фото:

Тюменский таксист подмешал в алкоголь нетрезвому пассажиру психотропный препарат, после чего обокрал мужчину и оставил его в малолюдном месте. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Пострадавший впал в кому.

«В суд направлено уголовное дело в отношении таксиста, похищавшего имущество пассажиров. К примеру, в мае 2022 года, подвозя пьяного мужчину, севшего на переднее сидение с открытой бутылкой вина, обвиняемый подложил в напиток сильнодействующее антипсихотическое средство. Когда пассажир уснул, водитель похитил у него ювелирные украшения и оставил мужчину в малолюдном месте. В результате потерпевший впал в кому», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину удалось спасти благодаря помощи медиков, однако он получил тяжелый вред здоровью. Помимо этого случая таксист-частник обвиняется и в других преступлениях. В целом, с апреля 2021 года по июль 2022 года он подыскивал на улицах Тюмени нетрезвых граждан и предлагал их подвезти. Когда пассажиры засыпали, мужчина снимал с них драгоценности.

По вменяемым статьям 52-летнему тюменцу грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в кражах и разбое.

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Тюменский таксист подмешал в алкоголь нетрезвому пассажиру психотропный препарат, после чего обокрал мужчину и оставил его в малолюдном месте. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Пострадавший впал в кому. «В суд направлено уголовное дело в отношении таксиста, похищавшего имущество пассажиров. К примеру, в мае 2022 года, подвозя пьяного мужчину, севшего на переднее сидение с открытой бутылкой вина, обвиняемый подложил в напиток сильнодействующее антипсихотическое средство. Когда пассажир уснул, водитель похитил у него ювелирные украшения и оставил мужчину в малолюдном месте. В результате потерпевший впал в кому», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчину удалось спасти благодаря помощи медиков, однако он получил тяжелый вред здоровью. Помимо этого случая таксист-частник обвиняется и в других преступлениях. В целом, с апреля 2021 года по июль 2022 года он подыскивал на улицах Тюмени нетрезвых граждан и предлагал их подвезти. Когда пассажиры засыпали, мужчина снимал с них драгоценности. По вменяемым статьям 52-летнему тюменцу грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в кражах и разбое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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