Тюменские выпускники бесплатно получат высшее медобразование с гарантированным трудоустройством

Тюменцам предложили бесплатно отучиться на медиков в Омске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники 11-х классов и студенты ссузов в Тюменской области могут поступить на целевые места в «Омский государственный медицинский университет», а после окончания бесплатного обучения получить гарантированную работу в региональном Роспотребнадзоре. Об условиях получения высшего образования за счет государства URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Приглашаем выпускников 11-х классов и студентов ссузов медицинского профиля для заключения договоров о целевом обучении по специальности „Медико-профилактическое дело“ в „Омском государственном медицинском университете“. По окончании института гарантировано рабочее место в управлении, на должностях государственной гражданской службы», — рассказали URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.

Чтобы поступить на целевые места и учиться бесплатно, желающие должны будут предоставить результаты ЕГЭ с минимально необходимым количеством баллов. А именно: химия — 39, биология — 39, русский язык — 45 баллов.

Тюменцы смогут отучиться на врачей-гигиенистов или эпидемиологов. На время обучения им предоставят ежемесячную материальную помощь и место в общежитии. Заявки от желающих принимают в Роспотребнадзоре по Тюменской области. Итоги конкурса на бюджетные места подведут до 15 июня.